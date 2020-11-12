Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с такими валютами на сумму от 45 млн рублей и выше (в эквиваленте), пишет РБК . Это следует из поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, подготовленных Минфином. Цифровая валюта признается имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.

Минфин предлагает обязать владельцев криптоактивов отчитываться в ФНС о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. рублей, следует из новой версии законопроекта. Расчет суммы должен производится исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой операции. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года. За непредоставление информации в срок предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей. За предоставление неправомерных сведений — штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты). За неуплату полной суммы налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой — штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.

В России могут заблокировать оборот криптовалют Также майнеры не смогут получать вознаграждение в биткоинах и эфирах.

Если речь идет о незадекларированных криптоактивах на сумму, эквивалентную 15 млн рублей, в течение трех лет, предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет; принудительные работы на срок до двух лет; арест на срок до шести месяцев.

Если речь идет о незадекларированных операциях с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 45 млн рублей и более, в течение трех лет, либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до трех лет.

Административные штрафы предусмотрены за организацию незаконного оборота криптоактивов и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами от 50 тыс. до 2 млн рублей. Если цифровая валюта использовалась в качестве средства платежа за товары, работы или услуги, то налагается штраф от 20 тыс. до 1 млн рублей.

По мнению экспертов, установление уголовной ответственности представляется чрезмерным и непропорциональным самому нарушению, в данном случае можно ограничиться мерами административной ответственности. Появление подобных законодательных инициатив, по словам экспертов, связано с ростом числа преступлений с криптовалютой и желанием государства контролировать эту цифровую отрасль. При этом поправки не предусматривают уголовную ответственность для серых криптообменников, через которые сейчас проводятся основные объемы теневого рынка.