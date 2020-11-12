Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:13 мск индекс Мосбиржи потерял 0,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 002,83 пункта. Индекс РТС опустился на 0,71% — к отметке 1 225,1.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны после небольшого повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, которая спрогнозировала уход российских индексов утром «в умеренный минус ввиду ухудшения внешнего фона».

«День ожидается насыщенным на макроэкономические события за рубежом и корпоративные отчетности в РФ, которые могут скорректировать общие настроения. В целом, однако, риски развития коррекционного движения вниз достаточно высоки — российский рынок перекуплен и нуждается в небольшой передышке. Не исключено, что часть утерянных за последние дни позиций в случае публикации оптимистичных финансовых результатов удастся отвоевать «Полюсу», — пишет эксперт.

«Учитывая ослабление оптимизма на глобальных рынках, мы не исключаем охлаждения и на российском рынке акций, уже также несколько перегретом, — индекс Мосбиржи может сегодня попытаться вернуться под отметку 3 000 пунктов», — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

