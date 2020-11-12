🔹 Мошенники усложнили схему обмана клиентов с помощью методов социальной инженерии. Обман начинается со звонка подставного младшего менеджера банка, который сообщает о возможности несанкционированного перевода денег, рассказали эксперты «Инфосистем Джет». В ЦБ знают об этом способе обмана клиентов. Как заявили в регуляторе, с помощью этой схемы совершалось порядка 86% всех несанкционированных операций в системах дистанционного банковского обслуживания физлиц в первой половине 2020 года.

🔹 Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с такими валютами на сумму от 45 млн рублей и выше (в эквиваленте). Это следует из поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, подготовленных Минфином. Цифровая валюта признается имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.

🔹 ВТБ представил новое мобильное приложение, запуск которого анонсировал еще в прошлом году. Банки.ру разбирает новые функции приложения «ВТБ Онлайн». Пока приложение доступно только для пользователей iOS. Им достаточно обновить «ВТБ Онлайн» в App Store. С 20 ноября приложение станет доступно на платформе Android. 7 декабря будет обновлен интернет-банк.

🔹 За время пандемии COVID-19 россияне стали больше заботиться о своем здоровье, чаще заказывать товары онлайн, расплачиваться картой и смартфоном, выбирать в магазинах более дешевые продукты. На это указывают данные опроса, проведенного банком «Открытие». Так, 61% россиян за время пандемии начали чаще расплачиваться безналичными способами (больше всего таких ответов, 73%, — в Московском регионе, меньше всего, 52%, — в Южном федеральном округе). Почти четверть россиян (24%) теперь боятся наличных денег.

