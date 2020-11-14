Банк «Зенит» совместно с «ВетЭкспертом» запустил специальную программу для владельцев кошек и собак, говорится в релизе финучреждения.

Новый продукт позволяет круглосуточно обращаться за консультациями к ветеринарам в режиме онлайн. Также в него включены услуги страхования на случаи болезней, травм, укуса насекомых и «Гражданская ответственность».

«Программы позволяют защитить домашних питомцев возрастом от трех месяцев до восьми лет. Ветеринары окажут в дистанционном формате экстренную доврачебную поддержку в чрезвычайных ситуациях, а также проконсультируют по вопросам здоровья, содержания, питания и поведения животного. Количество обращений неограниченно. Общение происходит как по телефону в режиме аудио- и видеосвязи, так и по электронной почте», — сказано в сообщении.

Лечение проводится в любой ветеринарной клинике России. При возникновении риска «Гражданская ответственность» с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц питомцем клиента выплата составит до 200 тыс. рублей.