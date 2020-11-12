Главный исполнительный директор, директор департамента SberDevices Константин Круглов назначен старшим вице-президентом СберБанка. На этой позиции он продолжит работать в блоке «Технологии» банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый старший вице-президент продолжит курировать разработки решений на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия, развитие семейства виртуальных ассистентов «Салют» и пользовательских устройств под брендом Sber», — говорится в релизе.

Также с сегодняшнего дня Константин Круглов займется унификацией взаимодействия пользователей с экосистемой «Сбера» через новые цифровые поверхности. В круг задач войдут развитие семейства «Салют» в новых мобильных приложениях, эволюция сайта sber.ru, приложения «Сбер Салют» и расширение линейки «умных устройств» для конечных потребителей и корпоративных клиентов экосистемы.

«Сбер» представил уникальное семейство виртуальных ассистентов Они запишут к врачу, закажут пиццу и поддержат разговор.

Круглов присоединился к команде СберБанка в 2019 году в качестве старшего управляющего директора, директора департамента управления данными SberData. До прихода в «Сбер» он занимал руководящие должности в таких компаниях, как «Тройка Диалог», Deutsche Bank, Tinkoff Digital и «Яндекс».