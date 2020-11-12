Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков в связи с отказом банка от иска.

«Ранее было направлено заявление об отказе от иска, мы его поддерживаем», — заявил представитель «Восточного» Александр Марков.

Судья Александр Осадчий сообщил, что Калви извещен о заседании и просит рассмотреть иск в его отсутствие. «Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры», — объявил судья Осадчий.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Майкла Калви На следующем этапе дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Кипрская Evison, подконтрольная Baring Vostok, и «Финвижн» Артема Аветисяна в октябре заключили мировое соглашение, которое урегулирует все споры акционеров банка «Восточный».

Банк в иске требовал возместить убытки, причиненные ему в октябре 2015 — августе 2018 года, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера). Банк и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Арбитражный суд Амурской области принял отказ банка «Восточный» от иска на 8,8 млрд рублей к компании Evison и прекратил производство по делу. Соответчиком по делу выступал старший партнер фонда Baring Vostok Майкл Калви, иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка Evison и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности.

Коллекторское бюро из дела Майкла Калви вернуло банку «Восточный» 2,5 млрд рублей Ранее «Восточный» заключил с «Первым коллекторским бюро» соглашение, в рамках которого банк получит 2,5 млрд рублей и откажется от гражданского иска против Майкла Калви.

Верховный суд России направил на рассмотрение в московский суд дело Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Вопрос об определении подсудности возник, поскольку по месту совершения преступления дело должно рассматриваться в Благовещенске, а по месту нахождения всех доказательств, обвиняемых, защитников — в Москве.

Позже в четверг СМИ сообщили, что Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Как, в частности, уточняет РБК , домашний арест заменен на запрет выходить с 22:00 до 6:00 за пределы адреса проживания, посещать помещения банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию. Калви также нельзя пользоваться Интернетом. Соответствующие ограничения накладываются до 12 января 2021 года. Домашний арест заменен на запрет определенных действий для всех фигурантов дела — топ-менеджеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, экс-директора ПКБ Максима Владимирова, экс-главы «Восточного» Алексея Кордичева, бывшего сотрудника банка Александра Цакунова. Калви задержали в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей. Уголовное дело против него возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова (деловой партнер основного владельца банка Артема Аветисяна). По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги последнего, как считали следователи, стоили 600 тыс. рублей (прим. Банки.ру).