Средние банковские ставки по рублевым розничным кредитам изменились в сентябре разнонаправленно по сравнению с августом в зависимости от срока, свидетельствует обновленная в четверг инфографика ЦБ по кредитным ставкам .

Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам в рублях на срок до года составила в сентябре 13,72% годовых, что на 0,25 процентного пункта выше, чем в августе этого года. По кредитам на срок свыше года ставка снизилась на 0,36 п. п., до 10,36%.

Отдельно ЦБ дает информацию по автокредитам, и там тенденция такая же: ставка при сроке до года выросла (на 0,12 п. п., до 7,4%), свыше года — снизилась (на 0,13 п. п., до 12,36%).

Динамика средневзвешенных ставок по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, также неоднородная: для сроков до года ставка увеличилась на 0,14 п. п., до 6,15%, свыше года — уменьшилась на 0,16 п. п., до 6,81%. При этом в сегменте МСП ставки выросли как по краткосрочным, так и по более длинным кредитам: на 0,22 и 0,09 п. п., до 6,95% и 8,11% соответственно.



По сравнению с сентябрем прошлого года ставки снизились на 0,51—2,48 п. п. в рознице и на 2,14—3,83 п. п. в корпоративном сегменте.

Напомним, в этом году ЦБ уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 23 октября, как и до этого в сентябре, она была сохранена на указанном уровне, хотя регулятор видит некоторое пространство для снижения ключевой ставки. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

