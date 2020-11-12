Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,965 рубля. С начала торговой сессии было проведено 56,5 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,6325—77,55 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,8975 рубля, увеличившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,2 тыс. сделок на 364,5 млн евро по курсам от 90,5025 до 91,47 рубля за евро.

Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Разнонаправленная динамика основных мировых валют связана с ситуацией в паре евро/доллар, которая в ходе сегодняшних торгов прибавляет порядка 0,3%. При этом противоречивый внешний фон в виде роста цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран не смог дать рублю импульс к полноценному направленному движению», — комментирует эксперт.



Пара доллар/рубль продолжает удерживать позиции в диапазоне 75—77,5, и пока нет поводов для выхода за его пределы, заключает Зварич.