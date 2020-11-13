📰 Московская мэрия решила усилить безопасность передачи данных из городской системы распознавания лиц в адрес МВД и других силовых структур, пишет «Коммерсант» . На криптографическую защиту информации и контроль пользователей системы власти столицы выделят 237 млн рублей. Эксперты предполагают, что такая мера может затруднить недобросовестным полицейским кражу данных с целью продажи их в даркнете, и недоумевают, почему мэрия задумалась о криптозащите системы только сейчас. ДИТ Москвы и столичную систему распознавания лиц неоднократно критиковали за слабую защищенность, которая систематически приводит к утечкам данных.

📰 Малый и средний электросетевой бизнес может оказаться в стороне от цифровизации — он не сможет поучаствовать в пилотном проекте модернизации коммуникаций, одобренном правительством, пишут «Известия» . Об этом рассказали в профильной ассоциации. Создать «цифровые двойники» электросетей можно только после модернизации оборудования, износ которого в ряде регионов достигает 70–80%. Но на это необходимо потратить более 1 трлн рублей, указала в письме в Госдуму ассоциация «Территориальные сетевые организации». В комитете по энергетике Госдумы считают, что проект нуждается в доработке, так как в таком виде создает неравные условия для компаний.

📰 До конца года рубль будет торговаться в широком диапазоне: 75—80 к доллару и 89—94 к евро, пишет «Российская газета» , ссылаясь на прогноз главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. По его словам, в декабре рубль могут поддержать новые монетарные стимулы со стороны ведущих центробанков. ФРС США и ЕЦБ могут расширить программу выкупа активов, что приведет к увеличению свободной ликвидности в мире и притоку капитала на развивающиеся рынки. Рубль может завершит текущий год около отметок 75—76 к доллару и 89—90 к евро, в первом полугодии 2021 года он может укрепиться до 70—75 к доллару и 85—88 к евро.

📰 СберБанк пока не может наладить дистанционную подачу заявлений на перевод пенсионных накоплений в дочерний негосударственный пенсионный фонд, пишет «Коммерсант» . Хоть оборудование для этого было завезено несколько месяцев назад, перевести свои средства без визита в Пенсионный фонд России клиенты до сих пор не могут. СберБанк тестирует такую возможность с прицелом на следующий год, так как до конца нынешней переходной кампании осталось две с половиной недели.

📰 Фракции Госдумы в рамках второго чтения бюджета на 2021-й и плановый период 2022—2023 годов предлагают выделить дополнительные деньги на субсидии для оплаты ЖКХ, увеличить выплаты медработникам из-за пандемии COVID-19, а также повысить финансирование сельского хозяйства и дорожного строительства, пишут «Известия» . В документ предложено внести рекордное количество поправок — более тысячи. Общая сумма всех финансовых изменений может превысить несколько триллионов рублей. В Общественной палате предлагают пойти на корректировку бюджетного правила, чтобы дать возможность дополнительного использования средств ФНБ. В Минфине сообщили, что парламент сам должен принять решение о целесообразности тех или иных изменений.