Российский ВВП в III квартале сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку представил накануне Росстат.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 96,4%», — отмечается в сообщении.

«При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали следующее: рост сельского хозяйства на 2,7%, сокращение производства в промышленном секторе на 5% (максимальное падение — в добыче полезных ископаемых: на 11,5%), снижение розничного товарооборота на 2,5%, пассажирооборота — на 44,7%, сферы общественного питания — на 20,1%, объема платных услуг населению — на 17,4», — указывают в статистическом ведомстве.

Номинальные значения объема ВВП в III квартале 2020 года, индекс-дефлятор, а также уточненный (при необходимости) индекс физического объема Росстат опубликует 11 декабря 2020 года.

В справке Росстата указано, что «предварительная оценка ВВП за III квартал 2020 года выполнена на основе производственного метода. ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты… Оценка экономических операций, по которым отсутствует исходная информация, осуществлена на базе соотношений, сложившихся в предыдущем году. По видам деятельности, пострадавшим от новой коронавирусной инфекции, соотношения предыдущих лет корректировались в соответствии с текущей ситуацией. Принималась гипотеза, что малый бизнес, ориентированный на потребительский спрос и приостановивший свою деятельность во II квартале, восстанавливался медленнее в III квартале, в отличие от крупного и среднего бизнеса».

Ранее Росстат сообщил о сокращении ВВП России во II квартале 2020 года на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Минэкономразвития в октябре оценило спад российской экономики в III квартале в 3,8% в годовом выражении, девятимесячный — в 3,5%.