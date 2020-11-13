Фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов, показывают данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 0,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 004,69 пункта. Индекс РТС упал на 1,3% до отметки 1 222,3.



«На рынках оживают коррекционные настроения», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он охарактеризовал настроения на рынках на утро пятницы как умеренно негативные, указав, в частности, на негативную динамику рынка энергоносителей.

«Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов на российском рынке ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к снижению индекса Мосбиржи и очередному тестированию уровня 3 000 пунктов сверху. В дальнейшем, на ухудшении внешней конъюнктуры, негативная динамика может быть продолжена. При этом в случае ухода рынка ниже отметки 3 000 пунктов коррекционные настроения в наших бумагах могут усилиться за счет желания части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях», — написал эксперт перед началом торгов.

«Если внешний фон к вечеру не улучшится, то можно ожидать небольшого усиления распродаж акций на «факторе пятницы». Поводов для роста не видно, а риски дальнейшего увеличения заболеваемости очень велики, и не исключено, что рынки будут их усиленно отыгрывать на следующей неделе», — рассуждает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

