Абсолют Банк улучшил условия по акции Flex Price: если клиент банка выходит на ипотечную сделку в течение 25 дней с момента одобрения жилищного кредита, то получает скидку в размере 0,5%. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Срок акции Flex Price также продлен до 31 января 2021 года.

Скидка Flex Price действует на основные ипотечные программы на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, за исключением программ с госсубсидированием «Военная ипотека» и «Семейная ипотека».

Абсолют Банк в октябре снизил ставки по ипотеке. Теперь минимальная процентная ставка составляет 7,84%, первоначальный взнос по основным ипотечным программам — 20,01% от общей суммы. Максимальный срок кредита — до 30 лет. В качестве части первоначального взноса или для погашения ипотеки можно использовать средства материнского капитала.