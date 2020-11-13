Крупнейший банк Белоруссии Беларусбанк (доля государства — 99,95%) и компания ООО «Уайт Берд» 13 ноября предоставили возможность покупать и продавать криптовалюты с использованием платежных карт Visa, сообщает «Прайм Пресс» со ссылкой на кредитную организацию.

В банке отметили, что программа по цифровой трансформации финансового учреждения была анонсирована еще несколько лет назад, при этом частью этой программы стало стратегическое партнерство в реализации сервиса по обмену криптовалют.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро могут граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. В перспективе планируется расширить список стран.

Кроме этого, в планах — расширение перечня криптовалют, доступных к обмену, а также предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.