Решив стать инвестором, выберите себе подходящего брокера. Часто люди даже супругов себе не подбирают так тщательно, как брокера на годы. Чтобы было немного проще ориентироваться, представляем вам краткий обзор десяти известных российских компаний, крупнейших по количеству клиентов, с их тарифами и комиссионными.

Что такое брокеры?

Это компании, которые помогают вам торговать на бирже. Их контролирует Банк России. Ваши ценные бумаги будут храниться в Центральном депозитарии, а через брокеров вы сможете покупать и продавать их. За обработку заявок на сделки с бумагами брокеры берут комиссию. У разных брокеров она может различаться в разы.

Брокер «Тинькофф Инвестиции»

Тариф «Инвестор»:

Комиссия за сделки – 0,3% от суммы сделки.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Трейдер»:

Комиссия за сделки – 0,05% базовая и 0,025% до закрытия биржи после того, как оборот за день достиг 200 тыс. рублей.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет, когда не торгуете; если есть «Премиальная карта Тинькофф»; если оборот за прошлый расчетный период превысил 5 млн рублей; если портфель составляет от 2 млн рублей. Во всех остальных случаях – 290 рублей в месяц.

Тариф «Премиум»:

Комиссия за сделки – 0,025% базовая и от 0,25% до 4% для сделок с внебиржевыми иностранными ценными бумагами.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет для портфелей от 3 млн рублей. Для портфелей от 1 млн до 3 млн рублей – 990 рублей в месяц. Во всех остальных случаях – 3 тыс. рублей в месяц.

*Открытие, пополнение, закрытие счета, вывод денег, обслуживание в депозитарии и биржевая комиссия на всех тарифах осуществляются бесплатно.





Брокер «Альфа-Директ»

Тариф «S»:

Комиссия за сделки — 0,3% от суммы сделки; 0,0035% (в календарный день) – исполнение поручений на сделки РЕПО.

Операции с валютой — 0,3% от суммы сделки; 0,003% (в календарный день) – исполнение поручений на сделки СВОП.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Альфа-Трейдер»:

Комиссия за сделки — от 0,014% от суммы сделки для биржевого рынка; от 0,1% для внебиржевого рынка.

Операции с валютой — от 0,011%.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

*Открыть счет могут клиенты Альфа-Банка в приложении, все остальные — через портал госуслуг.





«ВТБ Брокер»

Тариф «Мой онлайн»:

Комиссия за сделки — 0,05% от суммы сделки.

Комиссия биржи за сделки с ценными бумагами — 0,01% от суммы сделки.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Инвестор стандарт»:

Комиссия за сделки — 0,0413% от суммы сделки.

Комиссия биржи за сделки с ценными бумагами — 0,01% от суммы сделки.

Тариф «Инвестор привилегия»:

Комиссия за сделки — 0,03776% от суммы сделки.

Комиссия биржи за сделки с ценными бумагами — 0,01% от суммы сделки.

Тариф «Инвестор прайм»:

Комиссия за сделки — 0,03455% от суммы сделки.

Комиссия биржи за сделки с ценными бумагами — 0,01% от суммы сделки.

*Во всех тарифах есть комиссия биржи за сделки с валютой и комиссия депозитария за хранение ценных бумаг. Также брокер предлагает ряд профессиональных тарифов для тех, кто совершает сделки на суммы свыше 1 млн рублей.





Брокер «СберБанк Инвестор»

Тариф «Самостоятельный»:

Комиссия за сделки до 1 млн рублей включительно — 0,06% от суммы сделки (процент от оборота за торговый день, без учета накопленного купонного дохода и комиссий торговой системы). От 1 млн до 50 млн рублей – 0,035%, свыше 50 млн рублей – 0,018%.

Операции с валютой до 100 млн рублей включительно — 0,2% от суммы сделки, свыше 100 млн рублей – 0,02%.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Инвестиционный»:

Комиссия за сделки — 0,3% от суммы сделки (процент от оборота за торговый день, без учета накопленного купонного дохода и комиссий торговой системы).

Операции с валютой — 0,2% от суммы сделки.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

*Также есть комиссии за сделки с ОФЗ-Н, РЕПО, на срочном рынке Мосбиржи, на внутрибиржевом рынке ценных бумаг.





«Открытие Брокер»

Тариф «Универсальный»:

Комиссия за сделки с российскими акциями и облигациями – 0,057%, с валютой – 0,010%, с иностранными акциями – 0,05%, но не менее 0,02 доллара за частично или полностью исполненное поручение.

Сопровождение счета – 0,17% от стоимости активов, но не менее 400 рублей в месяц.

Тариф «Инвестор»:

Комиссия за сделки с российскими акциями и облигациями – 0,24%, с валютой – 0,036%, с иностранными акциями – 0,05%, но не менее 0,02 доллара за частично или полностью исполненное поручение.

*У брокера есть программа лояльности O. InveStore!, согласно которой в тарифе «Универсальный» начисляется кешбэк до 7%, а в «Инвесторе» — до 6%.





Брокер «Промсвязьбанк»

Тариф «Инвестор»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами вне зависимости от оборота – 0,25%.

Комиссия за сделки с валютой вне зависимости от оборота – 0,25% за торговый день.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Профессионал»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами при сумме оборота за торговый день до 1 млн рублей – 0,03%, до 5 млн – 0,06%, до 10 млн – 0,05%.

Комиссия за сделки с валютой при сумме оборота за торговый день до 1 млн рублей – 0,3%, от 1 млн до 5 млн рублей – 0,06%, от 5 млн до 10 млн рублей – 0,05%.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

* Комиссия рассчитывается независимо от объема урегулированных сделок.





Брокер «АТОН»

Тариф «Первый»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами в системе QUIK – 0,035%.

Комиссии за сделки с иностранными ценными бумагами нет.

Комиссия за самостоятельные сделки с валютой – 0,035%.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Второй» (для квалифицированных инвесторов от 10 млн рублей на счете):

Комиссия за сделки с ценными бумагами в системе QUIK – 0,035%.

Комиссия за сделки с иностранными акциями – 0,3%, с еврооблигациями – 0,3%.

Комиссия за самостоятельные сделки с валютой – 0,035%.

Инвестиционное консультирование – 1 тыс. рублей в год или 83 рубля в месяц.

*У брокера есть также «Третий», «Четвертый» и «Международный» тарифы с поддержкой финансового советника и возможностью совершать сделки на иностранных рынках.





Брокер «БКС»

Тариф «Инвестор» (оптимален при ежемесячном обороте до 500 тыс. рублей):

Комиссия за сделки с ценными бумагами – 0,1% от суммы сделки.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Инвестор Про» (выгоден для клиентов с активами от 900 тыс. рублей):

Комиссия за сделки с ценными бумагами – 0,015—0,3%. Чем больше счет, тем ниже комиссия.

Ежемесячная плата за брокерское обслуживание – 299 рублей в месяц при наличии операций.

* Фондовый, валютный и срочный рынок Мосбиржи, Санкт-Петербургская биржа и международные площадки. Есть также тарифы для трейдеров.





Брокер «Финам»

Тариф «Тест-Драйв»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами с любым оборотом за торговую сессию – 0,0177%.

Тариф предоставляется только по одному клиентскому счету, открытому при заключении договора. Срок действия тарифа – 30 дней.

Тариф «Дневной»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами оборотом за торговую сессию до 1 млн рублей – 0,0354% за одно исполненное поручение, но не менее 41,3 рубля.

Комиссия за сделки с ценными бумагами оборотом за торговую сессию от 1 млн до 5 млн рублей – 0,0295% за одно исполненное поручение, но не менее 41,3 рубля.

Ежемесячной платы за брокерское обслуживание нет.

Тариф «Фиксированный»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами оборотом за торговую сессию до 10 млн рублей – 0,0295%.

В день совершения первой сделки в месяце снимается 3,54 тыс. рублей (за месяц обслуживания).

* У брокера есть и другие тарифы на обслуживание. В тарифных планах есть дополнительно комиссии по большей сумме оборота. Подробная информация о тарифах доступна в регламенте брокерского обслуживания .





Брокер «Фридом Финанс»

Тариф «Стандартный»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами – 0,12% от суммы сделки.

Абонентской платы нет.

Тариф «Все включено»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами при обороте до 1,5 млн рублей включена в абонентскую плату.

Комиссия за сделки с ценными бумагами при обороте от 1,5 млн рублей включительно до 2 млн рублей – 0,04% от суммы сделки.

Абонентская плата – 600 рублей в месяц.

Тариф «Консультационный»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами – 0,5% от суммы сделки.

Абонентской платы нет.

Тариф «Агентский»:

Комиссия за сделки с ценными бумагами на торгах российских и иностранных организаторов – 0,3% от суммы сделки.

Абонентской платы нет.

*У брокера есть также другие тарифы для квалифицированных инвесторов, трейдеров и т. д. Расходы по открытию и ведению счета брокера клиентом не оплачиваются.

О том как выбрать брокера Банки.ру рассказывал в первом выпуске подкаста об инвестициях «Это к деньгам».

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru