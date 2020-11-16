Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе «Траста» выставил на торги права требований к ряду компаний из агрокластеров, долги которых перешли ему от Промсвязьбанка, пишет «Коммерсант» . Это следует из данных Российского аукционного дома. Задолженность составляет 23,7 млрд рублей. Их долги банк готов продать втрое дешевле, цена на старте составляет 7,5 млрд рублей. По цене предложения пока это крупнейший лот.

Как следует из документации к аукциону, предметом сделки выступают кредиты для ростовских компаний и белгородского кластера, все они признаны банкротами. Права продаются единым лотом. Торги пройдут 18 декабря. Кредитные договоры, требования по которым «Траст» выставил на торги, заключались с Промсвязьбанком, который был санирован ЦБ.

«Траст» в последнее время активизировал продажу долгов. До этого в 2020 году банк нашел покупателей на ряд крупных объектов недвижимости на общую сумму около 10 млрд рублей.

Банк «Траст» выставил на торги долги авиакомпании «ЮТэйр» на 15 млрд рублей Торги должны состояться 24 ноября.

По словам экспертов, выставляемые активы могут быть интересны крупным игрокам агропромышленного сектора, любой потенциальный инвестор покупает не бизнес, не долг, а активы, которые внутри этого права требования. Стоимость активов в составе прав требования чаще всего ниже их рыночной стоимости за счет того, что процесс взыскания сложная и длительная процедура. Известны случаи, когда текущие собственники выкупают проблемные долги своих компаний, таким образом очищая активы от долга и приобретая их дешевле рыночной стоимости, отметили эксперты.