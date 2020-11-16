📰 На прошлой неделе международные инвесторы вложили в российские акции рекордный за девять месяцев объем средств, пишет «Коммерсант» . По данным Emerging Portfolio Fund Research, нерезиденты инвестировали 150 млн долларов, что более чем в семь раз выше оттока на предшествующей неделе. Это стало возможно благодаря скупке активов развивающихся стран на фоне победы Байдена на выборах в США и успехов в тестировании вакцины от COVID-19.

📰 Работникам прокуратуры и Следственного комитета предложили в следующем году поднять зарплату в 1,5 раза выше инфляции — на 5,7%, пишут «Известия» . Это следует из поправок ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку. Таким образом, для них решено сделать исключение — на индексации окладов госслужащих других ведомств в 2021-м планируется сэкономить. Предложено также дополнительно выдать в следующем году Крыму и Севастополю дотацию на 22 млрд рублей, направить на создание новых мест в школах 150 млрд рублей в 2021—2023-м. В начале следующего года бюджет будут адаптировать к сложившимся условиям, уверены эксперты.

📰 Главным риском для национальной валюты могут стать так называемые «100 первых дней» — традиционный план новых (или переизбранных) президентов США, в котором они объявляют фокус своего внимания на начало правления. Об этом «Российской газете» рассказал независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. По его словам, при оптимистичном развитии событий нас ожидает укрепление национальной валюты. Сильными уровнями поддержки против доллара США будут отметки в 76,67 и 75,31. В негативном сценарии можно ожидать роста котировок до уровня 78,78, также возврат к отметке в 80 рублей за доллар исключать нельзя.

📰 Московская биржа обновляет методику расчета индексов пенсионных накоплений, теперь в базу расчета субиндекса акций будут включаться ценные бумаги, входящие в состав индекса Мосбиржи, а в базу расчета субиндекса ОФЗ — выпуски ОФЗ из состава индекса государственных облигаций Мосбиржи. Об этом пишут «Ведомости» . Также будет использоваться новый порядок включения и поддержания выпусков долговых бумаг, направленный на расширение базы расчета субиндекса облигаций.