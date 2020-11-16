Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года. С таким предложением он выступил в понедельник, открывая совещание с вице-премьерами.

«Структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы. Решение утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным. Цель реформы — повысить эффективность работы госаппарата. Завершить реорганизацию планируется к 1 апреля 2021 года. Доклад о результатах этой работы должен лечь на стол председателя правительства к 1 мая», — говорится в сообщении Кабмина.

Параметры реформы госаппарата закреплены двумя постановлениями, которые подписал Мишустин. Одно из них устанавливает единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Второе — численность сотрудников, включая территориальные подразделения.

Так, согласно принятому решению, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных параметров. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.



Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин до 20 ноября.