🔹 Банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета. Об этом говорится в письме президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского в адрес директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. Предлагается наладить обмен данными между банками напрямую, но через систему ЦБ.

🔹 Московская прокуратура проведет проверку сведений о «возможных неправомерных действиях» банка «Русский Стандарт» Рустама Тарико, приведенных в одной из публикаций «Российской газеты», следует из письма первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана в адрес депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя, написавшей соответствующее обращение в надзорный орган. Поводом для обращения стала просьба заинтересованных граждан — розничных инвесторов в дефолтные облигации одной из структур Тарико, по которым заложено 49% акций банка, пояснила изданию Ганзя.

🔹 Более половины российских компаний (53%) не снижали затраты на персонал во время первой волны пандемии COVID-19, говорится в исследовании SuperJob. Сохранить все выплаты удалось тем, кто меньше других пострадал весной. В сфере IT и телекоммуникаций число работодателей, которым удалось избежать экономии на работниках, составило 75%. Кстати, согласно опросу «Лаборатории Касперского», 68% россиян не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии.

🔹 Решив стать инвестором, выберите себе подходящего брокера. Часто люди даже супругов себе не подбирают так тщательно, как брокера на годы. Чтобы было немного проще ориентироваться, представляем вам список десяти известных российских компаний, крупнейших по количеству клиентов, с их тарифами и комиссионными.

