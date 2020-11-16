Количество кибератак в III квартале 2020 года выросло на 54% за год, а в сравнении со II кварталом 2020 года — на 2,7%, говорится в сообщении Positive Technologies.

В связи с пандемией и переходом на удаленную работу у преступников появилось больше возможностей для атак. Доля эксплуатации уязвимостей среди методов атак на организации выросла на 12 п. п. по сравнению с прошлым кварталом и составила 30%. Также мошенники активно используют недостатки безопасности в системах удаленного доступа. Доля атак на организации с использованием методов социальной инженерии снизилась с начала года: в I квартале она составляла 67%, в III квартале — всего 45%.

Произошел рекордный скачок числа атак на организации с использованием программ-вымогателей: в каждой второй атаке с распространением вредоносного ПО были задействованы шифровальщики. В прошлом квартале их доля составляла 39% среди всех атак с использованием вредоносов, в этом — уже 51%.

Также отмечен всплеск количества атак на медицинские организации. Под ударом оказались не только клиники, но и исследовательские центры, которые занимаются разработкой вакцины от COVID-19.