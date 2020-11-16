Темпы здорового роста розничного кредитования в России достигли максимального уровня. Об этом пишет в обзоре «Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация» рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Агентство констатирует, что в 2015—2019 годах задолженность домохозяйств продолжала увеличиваться, ее рост составил около 22% в 2018 году и 18% в 2019-м и снизился до 12% (в годовом выражении) по итогам восьми месяцев 2020 года вследствие неблагоприятной экономической ситуации. Вместе с тем темпы роста кредитования в корпоративном секторе составляли 10% в 2018 году и лишь 1% в 2019-м. Показатели благосостояния и задолженности домохозяйств в России неравномерно распределены по регионам. Отмечается не только повышение концентрации домохозяйств с очень высоким уровнем задолженности в некоторых регионах, но и рост числа заемщиков с низким уровнем доходов, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, что обуславливает увеличение дисбалансов.

«Мы считаем, что темпы здорового роста розничного кредитования достигли максимального уровня и, как следствие, кредитный цикл розничного кредитования в России завершился в середине 2020 года. По нашим прогнозам, совокупная доля проблемных кредитов в сегменте розничного кредитования может увеличиться примерно до 6% в 2020—2021 годах. Банки начали год с самыми низкими показателями проблемных кредитов в розничном сегменте за последние десять лет (около 4,3%), однако к концу сентября 2020 года качество розничных активов немного ухудшилось — до уровня примерно 4,8%. Показатели качества активов в розничных портфелях поддерживаются благодаря высокой доле ипотечных кредитов с хорошими показателями (доля проблемных ипотечных кредитов составляет около 1%). Темпы роста розничного кредитования снизятся примерно до 10—12%, а объем потерь по кредитам начнет увеличиваться по мере повышения зрелости кредитных портфелей. По нашим оценкам, расходы банковской системы на формирование резервов в сегменте розничного кредитования могут увеличиться до 4% в нижней фазе кредитного цикла (наши оценки определяются опытом предыдущих банковских кризисов в России)», — отмечают аналитики.

Темпы роста кредитования в целом, согласно ожиданиям S&P, в 2020—2021 годах также снизятся и будут составлять около 5% в год (без учета валютной переоценки). Этот рост будет обусловлен главным образом значительной долей корпоративных кредитов и розничных ипотечных кредитов.

Относительно ипотеки отмечается, что ее совокупная доля в настоящее время не превышает 8% ВВП, что, по мнению аналитиков, «еще не свидетельствует о возникновении дисбаланса».

ЦБ не видит риска возникновения «пузырей» на ипотечном рынке ЦБ не отмечает каких-либо рисков для стабильности ипотечного рынка.

В обзоре указано, что S&P Global Ratings относит банковский сектор РФ к группе 8 по уровню отраслевых и страновых рисков, к которой, помимо России, относятся Армения, Грузия, Иордания, Узбекистан, Коста-Рика, Кипр и ряд других стран. Базовый уровень рейтинга банков, действующих только в Российской Федерации, — «bb-».

Оценивая риски банковского сектора РФ, агентство обращает внимание на ряд позитивных факторов:

сильные внешнеэкономические показатели (нетто) и умеренный уровень долга расширенного правительства;

поддержка Центральным банком РФ стабильности финансовой системы на протяжении ряда лет, в том числе в периоды турбулентности на рынке;

значительное укрепление стабильности базы фондирования в последние годы, а также достаточные резервы ликвидности и капитала на уровне банковской системы, накопленные до 2020 года;

относительно небольшой в международном контексте уровень долга частного сектора.

К негативным факторам агентство относит:

экономический спад, обусловленный пандемией COVID-19, и неблагоприятные перспективы долгосрочного экономического роста. По оценкам экспертов, операционная среда для российских банков останется сложной в 2020—2021 годах;

ухудшение показателей качества банковских активов: по оценкам, доля проблемных кредитов может достичь 12—15% совокупного кредитного портфеля по состоянию на конец 2020 года (против 7,5% на конец 2019 года), что оказывает давление на показатели прибыльности банковского сектора, поскольку расходы на формирование резервов, вероятнее всего, увеличатся примерно до 5% (совокупно за 2020—2021 годы);

доминирование государственных банков в российском банковском секторе, что искажает рыночную конкуренцию. Конкуренция в банковском секторе остается сильной, что все больше затрудняет деятельность небольших банков, заставляя их использовать возможности роста в сегментах, сопряженных с более высоким уровнем риска. S&P: ухудшение качества активов российских банков может продолжиться в 2021 году Эксперты опираются на результаты деятельности 14 крупнейших банков.



S&P прогнозирует сокращение ВВП России в реальном выражении на 3,5% в 2020 году и рост в среднем примерно на 2,8% в 2021—2022 годах. По оценкам, показатель ВВП на душу населения стабилизируется на уровне примерно 11 тыс. долларов в 2020—2022 годах, что существенно ниже максимального значения почти в 16 тыс. долларов в 2013-м.

Прогнозы по ВВП «в значительной степени неопределенны, поскольку в конечном итоге темпы восстановления будут зависеть от продолжительности пандемии в стране и в мире в целом, причем развитие ситуации с COVID-19 также скажется на прогнозе в отношении цен на нефть», делают оговорку аналитики.

Другим риском, по мнению экспертов, является нарастание геополитической напряженности в отношениях между Россией и США. «Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций (в случае их возникновения), например, в отношении отдельных компаний либо финансовых институтов, не имеющих системной значимости. Однако альтернативный сценарий предполагает, что более жесткие санкции могут оказать более значительное негативное влияние на макроэкономическую стабильность и характеристики кредитоспособности российского правительства», — пишет S&P.

В S&P рассказали о каналах влияния кризиса-2020 на позиции российских банков S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов в российском банковском секторе и снижение прибыльности банков не менее чем на 50%.

По мнению аналитиков, российский банковский сектор останется в фазе коррекции как минимум до конца 2020 года и в 2021 году, а высокий уровень потерь по кредитам сохранится. В числе прочего агентство напоминает о каналах влияния текущей стрессовой экономической ситуации на банковский сектор.



Аналитики ожидают, что банки продолжат адаптировать свой бизнес к новым условиям, в частности к снижению темпов роста и повышению уровня рисков. По прогнозам, основными проблемами для российских банков в ближайшие два года будут проблемы, связанные с развитием новых технологий, а также потенциальные сбои в работе в связи с возрастающей угрозой киберрисков, и не все банки готовы к этому. «Мы ожидаем, что дальнейшее развитие финансовых технологий обусловит быстрое развитие конкуренции в банковском секторе, в результате которой разрыв между крупнейшими банками, занимающими прочное положение в секторе, и небольшими нишевыми игроками еще больше увеличится», — предупреждают в S&P. При этом, как уже ранее отмечало агентство, российские банки, по его мнению, «имеют хорошие возможности для того, чтобы управлять рисками, возникающими в связи с цифровой трансформацией».