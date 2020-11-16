Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ за девять месяцев 2020 года составила 2,4 млрд рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.

Достаточность собственных средств по состоянию на 30 сентября 2020-го составила 22,2% по сравнению с 24,9% на 31 декабря 2019-го.



«Чистые процентные доходы за девять месяцев 2020 года составили 11,282 млрд рублей, увеличившись на 6,102 млрд, или 117,8%, по отношению к девяти месяцам 2019 года. Изменение чистых процентных доходов обусловлено ростом средней величины активов, приносящих процентный доход, на 69% и увеличением чистой процентной маржи на 101 базисный пункт, с 3,5% за девять месяцев 2019 года до 4,5% за девять месяцев 2020 года», — сказано в сообщении.

Чистые комиссионные доходы оказались на уровне 1,936 млрд рублей, увеличившись на 1,075 млрд, или 124,9%, по отношению к девяти месяцам 2019-го. Изменение в основном обусловлено ростом комиссионных доходов по агентским и аналогичным договорам на 659 млн рублей и по выданным гарантиям на 365 млн рублей.

Портфель кредитов клиентам на 30 сентября 2020 года составил 261,739 млрд рублей, увеличившись с начала года на 91,256 млрд рублей, или 53,5%. Ключевым фактором является рост портфеля финансирования жилищного строительства на 57,867 млрд до 81,513 млрд рублей, или 244,7%, а также рост портфеля ипотечного жилищного кредитования физических лиц на 41,012 млрд до 158,86 млрд рублей, или на 34,8%.

