Согласование законопроекта по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) приостановилось, пишет «Коммерсант» . Минцифры поддержало законопроект о создании в России ЕИС ПСА, но при условии ее интеграции с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемой на портале «Госуслуги» и в сервисах электронного правительства. Это следует из письма замглавы ведомства Олега Пака к председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову.

Идея проекта ЕИС ПСА — в снижении уровня мошенничества за счет идентификации пользователя финансовых услуг по номеру телефона. Предполагается ввести понятие пользователя абонентского номера не только для юридических лиц, но и для граждан, подключив к ЕИС ПСА все банки и всех операторов связи. Пользователями системы станут ЦБ, Росфинмониторинг, кредитные организации, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и др. Максимальные тарифы за услугу проверки будет устанавливать правительство.

Установление тарифов на проверку номеров в системе противоречит политике свободного ценообразования и развития конкуренции, полагают эксперты АНО «Цифровая экономика». Там предлагают создать равные условия при обмене сведениями между банками и операторами связи, а также закрепить необходимость получения согласия гражданина на передачу сведений о нем для проверки в ЕИС ПСА по запросам банков и других пользователей.

Депутаты хотят сделать телефонный номер идентификатором для получения финуслуг В течение двух лет предполагается подключить к системе все банки и всех операторов связи.

Как сообщил источник в одной из крупнейших компаний, к интеграции с ЕСИА как таковой операторы связи по большому счету относятся нейтрально, но они, как и банки, опасаются создания лишнего посредника, а также взимания дополнительной платы со стороны ЕСИА. По данным источника, посреднической компанией, к которой могут обязать подключаться банки, может стать iDSystems. В компании оперативно не ответили на запрос.

В доработанной версии законопроекта учтены основные замечания операторов связи, а на этой неделе началась дополнительная доработка с учетом предложений госорганов ко второму чтению, пояснил глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин.