✅ Средняя доходность срочных депозитов может вырасти до конца года даже при неизменной ключевой ставке, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Частично рост средних ставок на рынке объясняется тем, что банки начинают традиционно вводить сезонные вклады, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. Уже сейчас «зимние» депозиты предлагают ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Экспобанк, «Зенит», Примсоцбанк, Земский Банк. Пока их немного, поскольку в этом году было гораздо больше «осенних» сезонных предложений.

✅ В среднесрочной перспективе правительству может понадобиться ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров и повысить страховые взносы для бизнеса. Без этих мер после 2030 года уровень пенсий по отношению к зарплатам в стране упадет ниже нынешнего уровня и к 2050-му снизится до 27% против 34% в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Так, благодаря переходу к более позднему выходу на пенсию коэффициент замещения (уровень пенсий по отношению к зарплатам) останется на уровне 2018 года (34%) практически до 2030-го.

✅ Бизнес решил ужесточить уже действующие ограничения и добровольно ввел новые, чтобы избежать повторного локдауна. Среди них горячая линия для граждан для жалоб на нарушения со стороны персонала компаний, запрет на рукопожатия в офисе и отказ от использования многоразовой посуды. Об этом говорится в презентации Минэкономразвития.

Россияне спрогнозировали курс доллара и евро на 2021 год В следующем году россияне собираются перераспределить свои денежные ресурсы в сторону самого необходимого.

✅ Злоумышленники пробуют записывать односложные голосовые ответы клиентов по телефону, чтобы в дальнейшем попытаться получить доступ к их счетам через биометрические системы банков, но массовым такое мошенничество не станет, считает первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Тем не менее он советует не продолжать разговор с мошенниками и избегать в разговоре простых слов вроде «да» и «нет».

✅ Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» решили не выбирать конкретные ценные бумаги, а «купить рынок целиком». Вместе с директором по стратегии компании «Финам» Ярославом Кабаковым они разбираются, что такое биржевые фонды и в какие из них можно инвестировать, если у тебя нет 6 млн рублей.



✅ Решив стать инвестором, выберите себе подходящего брокера. Часто люди даже супругов себе не подбирают так тщательно, как брокера на годы. Чтобы было немного проще ориентироваться, представляем вам список десяти известных российских компаний, крупнейших по количеству клиентов, с их тарифами и комиссионными.