При атаках на компьютеры в России и мире банковские трояны, криптомайнеры и вирусы для заражения браузеров используются чаще всего, говорится в исследовании компании Check Point. Так, самым распространенным вредоносным ПО стал модульный троян Emotet, атаковавший 13% организаций в России и в мире. Самые активные вредоносные ПО в России — банковский троян Trickbot и криптомайнер XMRig, говорится в отчете за май — октябрь 2020 года.

Троян Emotet может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки, другой банковский троян — Trickbot — может распространяться в рамках многоцелевых кампаний, а вирус RigEK содержит опасные программы для браузеров Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight.

В пятерку самых активных вредоносных ПО полугодия вошли также червь Pykspa — распространяется через сообщения в Skype и выгружает личные данные пользователя, а также криптомайнер XMRig — используется для майнинга криптовалюты Monero.