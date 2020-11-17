Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин вновь отправлен под домашний арест на срок до 18 января 2021 года, сообщили РБК в пресс-службе Первого апелляционного суда.
«Суд апелляционной инстанции отменил постановление суда первой инстанции, удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок домашнего ареста до трех месяцев, до 18 января 2021 года», — сказал представитель суда.
Алексей Хотин находился под домашним арестом с момента задержания в апреле 2019 года. Он проходит по уголовному делу по факту растраты 7,5 млрд рублей из банка «Югра». Позднее следствие возбудило еще одно дело о растрате 283 млрд рублей. Как писал «Коммерсант», в марте 2020 года было завершено расследование первого дела, а расследование «большого дела» «Югры» продолжалось. По делу также проходят бывший президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший предправления банка Дмитрий Шиляев; они также вновь отправлены под домашний арест, уточнили в суде.
Условия домашнего ареста для экс-банкира с самого начала были мягкими, отмечали юристы: ему было запрещено покидать свой дом с 22:00 до 6:00, а также было разрешено общаться с родственниками и другими близкими лицами, защитником и следователем. В то же время Хотину было запрещено пользоваться средствами связи и Интернетом.
В октябре 2020 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения для Хотина, домашний арест был заменен на запрет определенных действий до 15 января 2021 года.
Домашний арест заменен на запрет определенных действий.
По словам источника РБК, знакомого с ходом следствия, по условиям нового домашнего ареста Хотину запрещено общаться с Нефедовым, Шиляевым, бывшим директором столичного филиала «Югры» Ниной Черновой, экс-предправления банка Юрием Гусевым, их представителями и близкими родственниками. Кроме того, исключена мера, позволявшая Хотину выходить из дома в дневное время.
Лицензия у «Югры» была отозвана летом 2017 года. Это крупнейший страховой случай в истории российского банковского сектора: Агентство по страхованию вкладов оценивало объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 175 млрд рублей. Эти деньги АСВ сейчас взыскивает в арбитражных судах с компаний, связанных с экс-банкиром.
После отзыва лицензии у банка Центробанк неоднократно обращался с заявлениями в правоохранительные органы, но безрезультатно. Более того, «Югра» в том же году получила поддержку Генпрокуратуры, которая опротестовала приказ ЦБ об отзыве лицензии. Впрочем, к отмене приказов это не привело.
Уголовное дело было возбуждено через два года после отзыва лицензии и через год после банкротства банка. Возбуждению дела предшествовали письма председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту России Владимиру Путину и Агентства по страхованию вкладов — в ФСБ, писали «Ведомости». Содержание письма Набиуллиной не раскрывалось, а в письме АСВ описывалась сделка с выдачей кредитов на 7 млрд рублей нефтяному бизнесу Хотина, сопровождавшаяся подменой залогов.
По оценке АСВ, практически все кредиты «Югры» (98%) направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Владелец банка приобретал активы за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры», объяснила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева.
Хотин предлагал ЦБ и АСВ финансовый план погашения долга. По данным «Коммерсанта», за семь лет бизнесмен смог бы выплатить АСВ 20,6 млрд рублей за счет сдачи в аренду 502 тыс. кв. м офисно-складских помещений, 10 млрд рублей за счет выручки от нефтяных активов и еще 80 млрд рублей — после реализации четырех девелоперских проектов. Сам он заявлял на суде, что никто из фигурантов дела «ни рубля не получил от кредитов, которые следствие считает криминальными».