Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин вновь отправлен под домашний арест на срок до 18 января 2021 года, сообщили РБК в пресс-службе Первого апелляционного суда.

«Суд апелляционной инстанции отменил постановление суда первой инстанции, удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок домашнего ареста до трех месяцев, до 18 января 2021 года», — сказал представитель суда.

Алексей Хотин находился под домашним арестом с момента задержания в апреле 2019 года. Он проходит по уголовному делу по факту растраты 7,5 млрд рублей из банка «Югра». Позднее следствие возбудило еще одно дело о растрате 283 млрд рублей. Как писал «Коммерсант», в марте 2020 года было завершено расследование первого дела, а расследование «большого дела» «Югры» продолжалось. По делу также проходят бывший президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший предправления банка Дмитрий Шиляев; они также вновь отправлены под домашний арест, уточнили в суде.

Условия домашнего ареста для экс-банкира с самого начала были мягкими, отмечали юристы: ему было запрещено покидать свой дом с 22:00 до 6:00, а также было разрешено общаться с родственниками и другими близкими лицами, защитником и следователем. В то же время Хотину было запрещено пользоваться средствами связи и Интернетом.

В октябре 2020 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения для Хотина, домашний арест был заменен на запрет определенных действий до 15 января 2021 года.

Мосгорсуд освободил экс-владельца «Югры» Хотина из-под домашнего ареста Домашний арест заменен на запрет определенных действий.

По словам источника РБК, знакомого с ходом следствия, по условиям нового домашнего ареста Хотину запрещено общаться с Нефедовым, Шиляевым, бывшим директором столичного филиала «Югры» Ниной Черновой, экс-предправления банка Юрием Гусевым, их представителями и близкими родственниками. Кроме того, исключена мера, позволявшая Хотину выходить из дома в дневное время.

Лицензия у «Югры» была отозвана летом 2017 года. Это крупнейший страховой случай в истории российского банковского сектора: Агентство по страхованию вкладов оценивало объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 175 млрд рублей. Эти деньги АСВ сейчас взыскивает в арбитражных судах с компаний, связанных с экс-банкиром.

После отзыва лицензии у банка Центробанк неоднократно обращался с заявлениями в правоохранительные органы, но безрезультатно. Более того, «Югра» в том же году получила поддержку Генпрокуратуры, которая опротестовала приказ ЦБ об отзыве лицензии. Впрочем, к отмене приказов это не привело.

Уголовное дело было возбуждено через два года после отзыва лицензии и через год после банкротства банка. Возбуждению дела предшествовали письма председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту России Владимиру Путину и Агентства по страхованию вкладов — в ФСБ, писали «Ведомости». Содержание письма Набиуллиной не раскрывалось, а в письме АСВ описывалась сделка с выдачей кредитов на 7 млрд рублей нефтяному бизнесу Хотина, сопровождавшаяся подменой залогов.

По оценке АСВ, практически все кредиты «Югры» (98%) направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Владелец банка приобретал активы за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры», объяснила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева.



Хотин предлагал ЦБ и АСВ финансовый план погашения долга. По данным «Коммерсанта», за семь лет бизнесмен смог бы выплатить АСВ 20,6 млрд рублей за счет сдачи в аренду 502 тыс. кв. м офисно-складских помещений, 10 млрд рублей за счет выручки от нефтяных активов и еще 80 млрд рублей — после реализации четырех девелоперских проектов. Сам он заявлял на суде, что никто из фигурантов дела «ни рубля не получил от кредитов, которые следствие считает криминальными».