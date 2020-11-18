Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в 18,15 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk на 7:16 мск.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше 18 тыс. долларов 18 декабря 2017 года.

По данным на 7:23 мск, курс биткоина находился на уровне 18,13 тыс. долларов за штуку.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.