Париж, Гонконг и швейцарский Цюрих названы самыми дорогими городами для жизни во время пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в среду исследовании стоимости жизни (Worldwide Cost of Living 2020) в 130 крупных городах по всему миру, подготовленном аналитиками британской компании Economist Group, передает ТАСС.

В первую десятку рейтинга также попали Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Доклад был составлен на базе сравнительного анализа цен на 138 товаров и услуг в разных городах, включая цены на продукты питания, одежду, стоимость аренды жилья и затраты на обучение детей в образовательных учреждениях. Исследователи подчеркнули, что за прошедшие 12 месяцев больше всего увеличились цены на табак, а также на бытовую электронику в условиях карантинных мер по всему миру.

В прошлом году этот список возглавлял Гонконг. По сравнению с предыдущим рейтингом Москва опустилась на 20 мест и теперь занимает 106-ю строчку. Эксперты объясняют это ослаблением курса рубля на фоне падения мировых цен на нефть. Наибольший скачок в списке продемонстрировал Тегеран, который поднялся на 27 позиций и на данный момент располагается на 79-м месте. Жизнь в иранской столице заметно подорожала вследствие американских санкций против республики, что привело к нарушению цепочек поставок товаров и продовольственному дефициту, указывается в публикации.

Составители доклада подчеркнули, что Западная Европа стала тем регионом, где в целом за год цены в городах выросли больше всего. Это произошло по причине повышения курса евро и других валют к доллару США. Так, согласно аналитикам, средняя цена килограмма хлеба в Париже увеличилась с 5,2 до 6,1 доллара, а в Цюрихе — с 4,69 до 5,03 доллара.



В Economist Group полагают, что в 2021 году мировая экономика не восстановится в полной мере от последствий пандемии коронавируса, в связи с чем потребители большую часть своих доходов продолжат тратить на приобретение основных продуктов питания, товаров для дома и Интернет. При этом расходы на одежду и развлечения, вероятно, будут сокращаться, заключили аналитики.