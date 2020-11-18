Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами завтра равнялся 75,92 рубля, курс евро — 90,15 рубля, в обоих случаях снижение составило 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.



С начала торгов было проведено 68,2 тыс. сделок с долларом на сумму почти 4 млрд долларов и 8,2 тыс. сделок с евро на 370 млн евро. Диапазоны по курсам составили 75,52—76,36 рубля за доллар и 89,75—90,68 рубля за евро.



«В ходе торгов основную поддержку российской валюте оказала динамика рынка энергоносителей. При этом валюты развивающихся стран двигались разнонаправленно, что не дало рублю дополнительных ориентиров. Отметим, что в ходе сессии пара доллар/рубль подходила к двойной поддержке в виде среднесрочного восходящего тренда и стодневной экспоненциальной скользящей средней. От нее американская валюта может попытаться начать восстановление. В случае же отступления доллара ниже 75 рублей, что подтвердит пробой данной поддержки, целью дальнейшего снижения выступит район 72,5—73 рублей. Однако пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из диапазона 75—77,5 рубля», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Рубль фундаментально слаб и дорожает потому, что со всех сторон «топят» доллар, а не потому, что внезапно стал всем интересен, — предупреждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Чуть позже рынок расставит все по своим местам. Евро… пробил нижнюю границу среднесрочного диапазона, но такое уже случалось, и евровалюта весьма стремительно возвращалась в коридор 90—93 рубля, где ей и комфортно».

