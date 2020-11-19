Средняя доходность срочных депозитов может вырасти до конца года даже при неизменной ключевой ставке, считают опрошенные Банки.ру эксперты.

Напомним, Банк России планомерно снижал ключевую ставку с лета 2019 года, и ставки по депозитам двигались вслед за ней. Однако осенью доходность вкладов немного выросла, несмотря на то что ЦБ четвертый месяц держит паузу в изменении ключевой ставки.

Так, в сентябре, по данным регулятора, средневзвешенная ставка российских банков по рублевым вкладам физлиц срочностью до года выросла на 0,09 процентного пункта по сравнению с августом — до 3,27%. Средняя ставка по вкладам на сроки больше года прибавила 0,03 п. п., составив 4,1%. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в топ-10 банках демонстрировала рост во второй и третьей декадах октября.

Центробанк зафиксировал повышение средних депозитных ставок в сентябре Средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц срочностью до года составила в сентябре 3,27%, что на 0,09 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце.

Доходность поддержат сезонные вклады

Частично рост средних ставок на рынке объясняется тем, что банки начинают традиционно вводить сезонные вклады, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. Уже сейчас «зимние» депозиты предлагают ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Экспобанк, «Зенит», Примсоцбанк, Земский Банк. Пока их немного — в этом году было гораздо больше «осенних» сезонных предложений. Такие были или до сих пор есть у СберБанка, Совкомбанка, «Уралсиба», РНКБ, Новикомбанка, «Таврического», «Кубань Кредита» и других.

«До конца года мы можем увидеть рост доходности вкладов у отдельных игроков, преимущественно за счет введения сезонных депозитов, а в начале следующего года — традиционное снижение», — считает генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

Банки включили режим удержания клиентов

Тем не менее в этот раз повышение средней доходности депозитов связано не только с сезонными вкладами. Многие кредитные организации увеличивали ставки и по своим традиционным предложениям. Так, с начала сентября ставки по вкладам повышали «Открытие», «Русский Стандарт», «Восточный», Руснарбанк, Хоум Кредит Банк, СМП Банк, «Национальный Стандарт». Наиболее заметно ставки выросли в Уральском Банке Реконструкции и Развития (на 1,7—1,75 п. п.), «Ренессансе» (на 0,5—0,6 п. п.), Внешфинбанке (на 0,55 п. п.), СИАБе (на 0,5 п. п.).

Эксперты отмечают, что в текущих условиях банки вынуждены повышать ставки, чтобы не допустить резкого оттока вкладов. «Падение ставок по вкладам ниже уровня фактической инфляции является своего рода психологическим барьером, за которым вкладчики, особенно крупные, начинают активно рассматривать альтернативные инструменты инвестирования, что влечет за собой некоторый отток депозитов», — объясняет старший управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Александр Проклов. Он отметил, что не ожидает критической ситуации, но даже небольшой отток может быть неприятным явлением для банковской системы.

На уровне ставок отразилось и то, что банки решили нарастить объемы привлекаемого фондирования на фоне роста кредитной активности, допускает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. С учетом существенного снижения доходности банковских вкладов, созревшей готовности населения к альтернативным инвестициям на фондовом рынке и вложениям в недвижимость и отсутствия из-за пандемии сезонных вкладов, привычных в предыдущие периоды, очевидно, что банки включили «режим удержания клиентов», добавляет Алина Розенцвет.

У банков есть запас для повышения ставок

Небольшой отскок ставок связан еще и с тем, что некоторые банки действовали на опережение, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки и стремясь своевременно переоценить свои активы. «Теперь, когда политика регулятора не направлена на дальнейшее смягчение, банки корректируют свои ставки вверх», — отмечает Валерий Пивень.

«С учетом того, что потенциал снижения кредитных ставок уже практически исчерпан, а благодаря активному снижению депозитных ставок крупнейшим игрокам уже удалось как минимум сохранить, а некоторым и расширить маржу, появилось пространство для небольшого повышения стоимости банковских заимствований», — добавляет Розенцвет.

Тем не менее, по мнению экспертов, до докризисного уровня ставки поднимутся нескоро. «Рост средних ставок может наблюдаться в течение ближайших недель в результате появления на рынке предновогодних предложений банков, однако в первые месяцы 2021 года, при отсутствии дополнительной волатильности на финансовых рынках, возвращения ставок на уровень начала 2020 года ожидать не стоит», — полагает Проклов.

Средние ставки по депозитам в рублях могут вернуться к уровню начала текущего года при достижении номинальной ключевой ставкой ЦБ верхней границы обозначенного регулятором диапазона «нейтральной ставки» в 5—6%, считает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала переход к этому диапазону во второй половине трехлетнего прогнозного периода, то есть в конце 2022 года — 2023 году.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru