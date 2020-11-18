В сентябре 2020 года российским субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено кредитов на сумму 761,9 млрд рублей, что на 24,2% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Это стало максимальным месячным показателем с начала текущего года, говорится в тематическом обзоре Центробанка.

По сравнению с августом 2020-го объем предоставленных кредитов вырос на 9,1%.

Количество предоставленных кредитов в сентябре 2020 года несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем, однако более чем в два раза превысило количество выдач в сентябре прошлого года.



Средневзвешенная процентная ставка по кредитам сроком до года в сентябре составила 6,95% годовых, по кредитам сроком свыше года — 8,11%. На 1 октября 2020 года портфель кредитов МСП возрос до 5,4 трлн рублей.