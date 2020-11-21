Предприятия, которым необходимы дополнительные средства на выплату сотрудникам заработной платы, теперь могут воспользоваться новым кредитом в Севергазбанке, говорится в релизе финучреждения.

«Кредитная программа «С-зарплата» разработана для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью выплаты заработной платы и иных вознаграждений. Программа «С-зарплата» поможет предприятиям своевременно финансировать текущие обязательства, не допуская кассовых разрывов», — сказано в сообщении.

Для предоставления денежных средств не требуется залогового обеспечения. Рассмотрение заявки происходит оперативно в рамках процедуры скоринга заемщика. Для подачи заявки достаточно минимального пакета документов. Программа доступна для действующих клиентов Севергазбанка, пользующихся расчетно-кассовым обслуживанием и другими продуктами, уточнили в банке.