РГС Банк снизил размер первоначального взноса до 10% по автокредитам в рамках программ с государственной поддержкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Получить финансирование в РГС Банке возможно на сумму до 1,5 млн рублей, первоначальный взнос — всего от 10%, срок — до пяти лет, ставка — от 9,5%. Сделка может быть совершена в день обращения по двум документам. Оформление кредита доступно более чем в 800 точках продаж по всей России — как в офисах банка, так и в отделениях на территории автосалонов-партнеров», — говорится в релизе.

Ранее помимо увеличения стоимости доступного для покупки в кредит автомобиля до 1,5 млн рублей список транспортных средств был расширен за счет электромобилей, а требования к заемщикам смягчены. Теперь купить машину могут медработники и семьи даже с одним ребенком, льготный автокредит также доступен при сдаче автомобиля в trade-in.

РГС Банк предлагает оформить льготный автокредит на все модели, доступные для покупки по госпрограммам: Hyundai, Kia, Lada, Volkswagen, Skoda, Renault, Chevrolet, УАЗ и ГАЗ. В список включены автомобили, которые произведены в 2020 году и соответствуют требованиям локализации производства в РФ. Для ускорения процесса заемщики могут заполнить онлайн-заявку на сайте РГС Банка, получить итоговое решение по автокредиту и оформить льготу уже непосредственно при покупке автомобиля.

