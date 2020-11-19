«Сбер» предлагает клиентам, впервые открывающим брокерский счет, специальные условия. По акции «Тариф на каникулах» они смогут инвестировать на фондовом рынке Московской биржи без брокерской комиссии в течение 30 дней с момента открытия счета, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Акция продлится до 11 декабря 2020 года включительно. Для участия необходимо открыть брокерский счёт в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» по промокоду 2PROMO, а затем совершать сделки в мобильном приложении «Сбербанк Инвестор» или терминале QUIK.

Фондовый рынок Московской биржи позволяет торговать акциями российских и зарубежных компаний, корпоративными и государственными облигациями РФ, ПИФами, ETF и другими инструментами.