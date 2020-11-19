Особняк Old Battersea House, принадлежавший бывшему владельцу Межпромбанка Сергею Пугачеву, продан на торгах, пишет РБК . Об этом свидетельствует информация на сайте агентства недвижимости Savills. Там указано, что он был продан в августе 2020 года, а ориентировочная стоимость составляет 9,9 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд рублей). На портале недвижимости Rightmove указано еще больше — 12 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд рублей).

АСВ продало за 8 млн фунтов стерлингов (около 809 млн рублей. — Прим. ред.) особняк Old Battersea House, ранее принадлежавший экс-бенефициару Межпромбанка Сергею Пугачеву, сообщили в пресс-службе агентства.

АСВ продает недвижимость Пугачева в Великобритании на основании решения Высокого суда Лондона, который признал требования к банкиру и разрешил реализовывать его активы. После оплаты необходимых расходов денежные средства пополнят конкурсную массу банка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме, сообщили в АСВ. Требования кредиторов составляют 82 млрд рублей и пока удовлетворены на 2,3%, или 1,9 млрд рублей.

АСВ судится за активы экс-банкира Пугачева во Франции и на Карибах Суд по ходатайству АСВ продлил конкурсное производство в отношении этой кредитной организации до 7 февраля.

Бывший сенатор Пугачев уехал из России после отзыва лицензии и банкротства Межпромбанка в 2010 году. Причиной банкротства, как решил Арбитражный суд Москвы, стало то, что банк выдал 114 «техническим компаниям» необеспеченные кредиты на 125 млрд рублей. В 2015 году АСВ добилось взыскания с Пугачева и последнего предправления Марины Илларионовой солидарно 75,6 млрд рублей.