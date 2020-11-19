Московский Кредитный Банк (МКБ) снизил процентные ставки по всей линейке акционных предложений, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь самые выгодные условия предусмотрены в рамках кредита наличными для клиентов банка, получающих зарплату на карты МКБ, а также для пенсионеров в рамках акции «Кредит Гранд» — от 6,5% годовых.

По акции «Время возможностей» для клиентов с положительной кредитной историей ставка по кредиту понижена на 1 процентный пункт и составляет от 7,9% годовых.

В рамках линейки нецелевых потребительских кредитов МКБ можно получить до 5 млн рублей наличными на срок до 15 лет.