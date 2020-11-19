🔹 Средняя доходность срочных депозитов может вырасти до конца года даже при неизменной ключевой ставке, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Частично рост средних ставок на рынке объясняется тем, что банки начинают традиционно вводить сезонные вклады, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. Уже сейчас «зимние» депозиты предлагают ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Экспобанк, «Зенит», Примсоцбанк, Земский Банк. Пока их немного — в этом году было гораздо больше «осенних» сезонных предложений.

🔹 Доналоговая прибыль российских страховщиков в 2020 году может достичь пика — 300 млрд рублей. Такой прогноз представлен в материале агентства «Национальные кредитные рейтинги». По мнению НКР, рекордную прибыль 2020 года вряд ли удастся повторить в два последующих года. Основными причинами станут усиление конкуренции, признаком которого являются растущие расходы на аквизицию; возвращение частотности на уровни, наблюдавшиеся до пандемии, и соответствующий рост убыточности; снижение инвестиционных доходов относительно 2020 года в условиях низких процентных ставок.

🔹 Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности, говорится в макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Эксперты пришли к выводу, что макрорынки в России сейчас испытывают существенно меньшее давление. На фоне первой волны коронавируса такие показатели, как розничный товарооборот, объем предоставляемых населению услуг и в целом деловая активность, обвалились рекордными темпами.

🔹 Более четверти работающих россиян (26%) боятся потерять работу из-за цифровизации. Такие данные всероссийского мониторинга представил Аналитический центр НАФИ. В топ-5 регионов по опасениям лишиться работы из-за цифровизации входят Самарская область, Ненецкий автономный округ, Курская область, Москва и Тульская область. В этих регионах у работающих наблюдается, в частности, отставание по таким цифровым компетенциям, как критическая оценка информации в цифровом пространстве и пользование государственными цифровыми сервисами.

