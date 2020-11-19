Вячеслав Цыганов, отвечающий в «Тинькофф» за информационные технологии, назначен заместителем председателя правления банка. Соответствующее решение принял совет директоров финучреждения, следует из его сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

«Назначить с 19 ноября 2020 года Цыганова Вячеслава Владимировича на должность заместителя председателя правления банка с правом подписи финансово-расчетных документов», — говорится в сообщении.

Цыганов работает в «Тинькофф» с момента основания банка. С 2009 года занимает должность вице-президента по информационным технологиям; до этого был руководителем управления архитектуры и технологий информационных систем банка. В зону его ответственности входят информационные технологии и компьютерные системы компании, указано в справке на сайте.



Цыганов имеет степень магистра по информатике и вычислительной технике Юго-западного государственного университета.

