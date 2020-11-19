Рубль несколько ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,34 рубля, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 90,38 рубля (плюс 20 копеек).

С начала торгов было проведено 49,2 тыс. сделок с долларом на 3 млрд долларов и 5,6 тыс. сделок с евро на 303 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 76,09—76,61 рубля за доллар и 90,12—90,68 рубля за евро.



Глобальное ослабление аппетита к риску поддержало доллар, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«На валютных площадках развивающихся рынков в четверг вновь возобладал уход от риска, вызванный новыми ограничениями в различных мировых регионах и ускорением темпов распространения пандемии. В течение дня снижалось большинство валют EM, хотя наблюдались и исключения… Рубль весь день оставался в числе валют EM, торговавшихся в «красной зоне», — комментирует эксперт.

«Незначительное снижение отечественной валюты к доллару и евро отражает динамику нефтяных цен и является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках. Мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать продление сокращения добычи нефти в первом квартале 2021 года, перенеся этот вопрос на конец ноября. При этом нет серьезных оснований для того, чтобы спрос на энергоносители значительно вырос от прогнозных уровней: заболеваемость коронавирусом в мире растет, увеличивается масштаб карантинных мер, в том числе в США, где также увеличиваются запасы нефти в хранилищах», — рассуждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Доллар вернулся к плавному росту, но на внутридневные колебания курсов валют сейчас точно не стоит обращать внимание, так как в курсах все еще много эмоций и совсем мало понимания, куда все это двинется дальше», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«Рубль по-прежнему не может определиться с общим трендом к доллару и евро… В пятницу мы можем увидеть очередные попытки рубля дожать доллар к 76 и ниже», — прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, по евро в пятницу ожидается нейтральная динамика к рублю «в связи с возможным очередным подъемом евровалюты против доллара».