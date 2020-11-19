Столичная транспортная карта «Тройка» на днях стала персонализированной.

«Карта «Тройка» стала персонализированной. Теперь каждый пользователь может привязать ее номер к своему аккаунту и больше не беспокоиться об утере карты», — рассказал в четверг Дептранс Москвы в Telegram .

«Личный кабинет доступен в новой версии приложения «Метро Москвы» два дня, а мы уже видим востребованность сервиса. Больше 30 тысяч пользователей новой версии привязали «Тройку» к своим аккаунтам», — сообщили в ведомстве.

Из релиза следует, что приложение «Метро Москвы» позволяет настраивать автоплатеж карты, записывать билеты на «Тройку» онлайн, а также следить за всеми акциями.

«Мобильным приложением «Метро Москвы» пользуются более 4 миллионов пассажиров — это действительно удобный и полезный сервис. Мы запускаем новую версию, где теперь есть и личный кабинет с возможностью привязки карты «Тройка». Пассажиры смогут удаленно покупать билеты на транспорт и управлять балансом карты, не пользуясь кассами», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в опубликованном ранее на этой неделе сообщении на сайте столичной мэрии.

В числе прочего там рассказывается еще об одной новинке — чат-боте Московского метрополитена по имени Александра. «Имя новой помощнице выбрали горожане. Она готова ответить на вопросы пользователей 24 часа в сутки без перерывов и выходных», — указано в релизе.

Также приложение расскажет о загруженности прибывающих поездов и поможет выбрать самый свободный вагон. Кроме того, теперь можно планировать поездки в метро по разным параметрам — минимальному количеству пересадок или затраченному времени. Фильтры также помогут выбрать станции, где можно, например, купить кофе или найти туалет.

На карте города есть возможность построить маршрут с использованием общественного транспорта, автомобиля или велосипеда (с учетом пробок), а также назначать и сохранять любимые места. Помимо этого приложение поможет подсчитать потраченные калории.



Обновленная версия приложения доступна для устройств с операционными системами Android и iOS.

