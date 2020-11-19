В период пандемии специфика структуры трат семей с детьми стала ярче, выяснили аналитики «СберИндекса» . Ключевые выводы исследования, посвященного особенностям расходов родителей в марте — октябре 2020 года, представил СберБанк.

«Пожалуй, главный вывод — на фоне сокращения общих трат на 6,8% с марта по октябрь 2020 года родительские расходы практически не изменились, а по некоторым направлениям даже выросли относительно прошлого года, — отмечает директор дивизиона «Особенные решения» СберБанка Александра Алтухова. — Мы видим, что в период пандемии родители стали тратить больше на гаджеты (плюс 47,5% год к году в категории «компьютеры и ПО», плюс 14,6% — в категории «универсальные магазины», плюс 14,6% — в категории «бытовая техника и электроника»). Средние расходы на развлечения (плюс 13,5% год к году) и игрушки (плюс 11%) выросли сильнее, чем у клиентов без детей. Заметно меньше, чем в целом по стране, просели типичные траты на спорт. Вероятно, даже в период пандемии родители старались предоставить детям возможность продолжать заниматься спортом».

Как показало исследование «СберИндекса», государственные выплаты в июне — августе 2020 года способствовали росту трат семей с детьми (плюс 5,9% год к году). Этот прирост был сформирован за счет расходов в категориях «компьютеры и ПО», «универсальные магазины» и «бытовая техника и электроника».

Основное влияние на потребительское поведение, как полагают аналитики, оказало общее изменение привычек людей за время пандемии, в том числе в традиционных подарочных категориях для детей: «игрушки» (для маленьких) и «гаджеты» (для детей постарше). «Эффект COVID здесь заключается в необходимости «вооружить» своих чад гаджетами, которые далее будут необходимы для всех типов удаленной коммуникации, в первую очередь учебы», — отмечают авторы исследования.

«Повышенные траты родителей не были связаны с ростом кредитной нагрузки, — обращают внимание в «СберИндексе». — Эта группа клиентов в принципе занимает более активно, однако аномальных всплесков в объеме заимствований не наблюдается. По данным аналитиков «СберИндекса», в 2020 году отношение среднего объема задолженности на человека в группе родителей с детьми в возрасте 0—5 лет к аналогичному показателю для потребителей без детей оказалось даже несколько ниже, чем в прошлом году, а в группах с детьми старше пяти — чуть выше».

Изменение потребительского поведения клиентов-родителей в целом совпадает с общими трендами. За период с марта по октябрь 2020 года в среднем на 60% сократились расходы на путешествия (авиа- и ж/д билеты, гостиницы, магазины duty free), существенно упали траты в кафе и ресторанах (минус 40,4% год к году), а также на спорт (минус 24,9%) и развлечения (минус 57,8%). При этом быстрее, чем в целом по стране, увеличился спрос со стороны родителей в сегменте «бытовая техника и электроника» (плюс 14,6% против плюс 10,6% по России в целом).

Семьи с детьми также не могли отказаться от покупки одежды и обуви. Здесь средние траты для них снизились лишь на 1,4% в годовом выражении против снижения на 14,1% для прочих клиентов.