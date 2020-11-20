Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям в письме главе Минэкономики Максиму Решетникову предложил рассмотреть механизм системной выдачи кредитов под залог интеллектуальной собственности, пишет «Коммерсант» . Объем господдержки творческого предпринимательства не превышает 0,1% от общих инвестиций в экономику, а доля банковских денег в создании нематериальных активов составляет менее 0,5%, следует из письма. РСПП просит внести изменения в положения ЦБ об экспертизе предмета залога и организовать эксперимент в регуляторной «песочнице» с вовлечением банков.

Речь идет о правах на музыку, фильмы, форматы ТВ-передач, конструкторскую документацию, патенты и товарные знаки на стадии подготовки продукта к производству, которые могут генерировать денежный поток. Предложение актуально с учетом развития компаний с нематериальными активами в качестве основного продукта, в том числе цифровыми активами, согласна руководитель по консультациям финансового сектора КПМГ Наталия Ракова.

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности По мнению экспертов, справедливо оценить ИС очень сложно.

По словам гендиректора программного разработчика НКТ Наталии Агафоновой, в случае с правами на софт есть две проблемы: его слабая защита от копирования и законодательная неопределенность доли переработок исходного кода, которая дает право считать ПО новым. Если и говорить о залоге в виде права на ПО, то с ограничениями и гарантиями, что на ПО не было выдано лицензий с правами переработки и модификации кода. Проблемой остается и необходимость постоянной поддержки софта со стороны производителя, при ее отсутствии стоимость ПО снижается пропорционально сроку его полезного использования, отметила Агафонова.