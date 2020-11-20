Большинство россиян (79%) россиян за время пандемии поняли, что им необходима финансовая «подушка безопасности». При этом 34% непосредственно начали копить в разгар коронакризиса, а 15% стали инвесторами. Самыми доходными инструментами, по мнению россиян, являются банковские вклады и недвижимость. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Практически во всех российских регионах более трех четвертей (79% в среднем по России) респондентов уверены, что нужно иметь личную финансовую «подушку безопасности». Наиболее популярна такая точка зрения у москвичей и жителей Приволжского федерального округа — по 82%, наименее — у жителей Южного федерального округа (71%).

Больше всего тех, кто начал копить деньги во время пандемии, в Дальневосточном (38%) и Приволжском (37%) федеральных округах. Меньше всего в Южном федеральном округе (29%). Еще 35% опрошенных пока не копили, но пандемия заставила их задуматься об этом (наибольшая доля в Сибири — 43%). Лишь 7% твердо заявили, что никогда не копили денег и не собираются этого делать.

15% респондентов заявили, что стали на пандемии инвесторами. Тут предсказуемо лидирует Московский регион (22%), тогда как Южном федеральном округе эта доля вдвое ниже (11%).

У 35% опрошенных, из тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений (наибольшая доля таких целеустремленных россиян в Южном Федеральном округе — 44%, наименьшая в Сибири — 27%). На черный день откладывают деньги 29% россиян: больше всего — в Москве и Московской области (39%), меньше всего — на Северо-Западе (23%) и Северном Кавказе (24%). На обычные бытовые нужды тратят накопления 23% россиян (реже всего в Московском регионе — 17%, чаще всего дальневосточники — 29%).

7% опрошенных заявили, что тратят накопления на инвестиции, причем эта доля достаточно ровно распределена во всех российских макрорегионах. 4% вообще не намерены тратить накопленные деньги, поскольку хотят оставить их детям (в том числе 9% на Северном Кавказе, но лишь 1% в Южном федеральном округе и 2% на Дальнем Востоке).

Самым доходным инструментом для накоплений и инвестиций (открытый вопрос, можно было давать больше одного ответа), по мнению россиян, сейчас являются вложения в недвижимость. Так полагают 43% опрошенных: наиболее популярна такая точка зрения в Южном и Приволжском федеральных округах (по 48%), наименее популярна в Москве (32%) и на Урале (33%).

30% россиян считают лучшим средством накопления классический банковский депозит, который по факту с большим запасом остается самым популярным у наших сограждан инструментом сбережения денег. Самая высокая доля поклонников банковских вкладов — в Московском регионе (41%), самая низкая — в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах (по 27%).

25% россиян предпочитают конвертировать сбережения в иностранную валюту (в том числе 38% жителей Северо-Запада и лишь 13% на Дальнем Востоке). А 24% ставят на инвестиции в рынок ценных бумаг, покупку акций и облигаций: здесь в лидерах неожиданно оказался Дальний Восток с 32%).

17% считают лучшим способом распорядиться накоплениями инвестиции в собственный бизнес (в том числе 21% в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах и только 9% на Урале и Дальнем Востоке).

Откладывать наличные и хранить их дома предпочли 19% опрошенных: наиболее популярен этот способ накоплений на Дальнем Востоке (25%), наименее — в Сибири (15%) и Московском регионе (16%).

6% россиян готовы инвестировать сбережения в криптовалюту, в частности в биткоин. При этом главные криптоскептики живут в Москве (2%), а главные криптооптимисты — на Дальнем Востоке (13%).