Приватизация ВТБ в нынешних условиях из-за сложной ситуации на рынке в ближайшее время маловероятна, считает руководитель управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев.

«Что касается приватизации, это совсем какой-то долгосрочный вопрос... Объективно смотря на это, мы понимаем, что в нынешних условиях — условиях санкций, в условиях сложного рынка — все-таки маловероятно, что в ближайшее время мы приватизацию увидим. Но опять же я сразу должен оговориться, это решение, которое принимать должно правительство, поэтому если такое решение будет принято, то мы со своей стороны максимально все сделаем для того, чтобы это было успешно», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии с инвесторами.