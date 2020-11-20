Отсрочку в выплате долгов по двухсторонним кредитам на сумму в 5,7 млрд долларов получили 46 из беднейших стран мира, это позволило их правительствам перенаправить средства для борьбы с пандемией коронавируса, заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

«Продолжается реализация инициативы по приостановке выплат беднейшими странами, это существенные решения, которые позволят помочь им преодолеть последствия пандемии. На данный момент возможность приостановки платежей предоставлена 46 странам в объеме 5,7 миллиарда долларов. Это существенная сумма, которая позволила перенаправить эти средства на нужды борьбы с пандемией, а не на выплату долга», — рассказала российский представитель в G20 в преддверии предстоящего 21—22 ноября саммита объединения.

Предоставление возможности ряду беднейших стран приостановить выплаты по двухсторонним кредитам — одна из инициатив G20 в рамках пакета мер по борьбе с пандемией коронавируса. Она была принята в апреле группой двадцати наиболее развитых стран планеты и будет действовать до конца текущего года.