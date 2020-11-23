Более 12% из 378 действующих российских банков по состоянию на начало октября 2020 года прямо или опосредованно контролировались государством. Динамика их показателей говорит о росте государственного влияния в банковском секторе, констатируют аналитики Банки.ру в исследовании, посвященном этому сегменту рынка.

За десять лет доля игроков с госучастием в активах банковского сектора увеличилась с 54,5% до 65,9%. В период с 2010 по 2020 год активы госбанков, раскрывающих данные отчетности по РСБУ в полном формате, выросли почти в четыре раза, их розничный кредитный портфель — в семь раз, корпоративный — в 3,5 раза. Соответствующие показатели банковской системы в целом продемонстрировали за эти годы более скромный рост.

Совокупная чистая прибыль госбанков увеличилась почти в 13 раз, несмотря на рост среди них числа убыточных игроков (зачастую это банки, санируемые с участием госструктур). Из банков, прямо или косвенно подконтрольных государству, на начало 2010 года только один был убыточным, но уже в начале 2015-го таких насчитывалось десять, в начале текущего года — восемь (из публикующих отчетность на сайте ЦБ в полном формате).

При этом положительное влияние на общую прибыль госбанков оказывали стабильный финансовый результат СберБанка, а также рост числа крупных банков, находящихся под контролем государства и госкомпаний, — с 12 до 28 в топ-100 по активам за последние десять лет. Этот рост стал особенно заметен в 2015—2020 годах. Основная причина — увеличение числа санаций крупных кредитных организаций и активное приобретение банком ВТБ новых дочерних банков.

Наряду с покупками и санациями происходили слияния и поглощения, сокращавшие число госбанков в последние годы. Так, Генбанк в рамках санации присоединил к себе Крайинвестбанк. ВТБ укрупнялся в том числе за счет поглощения розничного ВТБ 24, к которому в 2013 году был присоединен достаточно крупный Транскредитбанк. Объединенный ранее с банком «Глобэкс» Связь-Банк в мае стал частью Промсвязьбанка. Банк «Открытие» успешно «усвоил» всю банковскую часть санированной группы Бинбанка.

В числе прочего авторы обзора напоминают, что исследование ВШЭ еще в 2015 году обозначало более высокую экономическую эффективность госбанков (в отличие от частных) в кризисные периоды. При этом в более спокойные годы эффективнее на российском рынке работали иностранные банки. Очевидно, что госбанки пользуются поддержкой государства и работают проводниками «антикризисных» бюджетных денег в экономику страны, получая, в отличие от конкурентов, дешевое фондирование, заключают эксперты.

Помимо реализации мер поддержки заемщиков в период пандемии госбанки, с одной стороны, обеспечивают существенную долю спроса на выпущенные Минфином ОФЗ, с другой — размещают свободные средства в надежные и ликвидные бумаги.

Плотное взаимодействие госбанков с госструктурами снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны частных инвесторов, полагают эксперты. «К счастью, крупные частные и иностранные банки подталкивают госбанки к принятию конкурентных технологических решений и к улучшению продуктов и услуг для ключевых клиентских сегментов. Во многом благодаря этому российский банковский сектор продолжает развиваться», — заключают в аналитическом центре Банки.ру.



Подробный анализ тенденций в государственном сегменте банковского рынка РФ опубликован в разделе «Исследования».