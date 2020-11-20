Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций РФ выросла в январе — сентябре на 5,7% в годовом выражении, реальная — на 2,6%. Такие данные представлены в материалах Росстата .

В сентябре среднемесячная начисленная зарплата составила 49 259 рублей (плюс 6% к сентябрю 2019-го, плюс 3,3% к августу 2020-го). Средняя реальная зарплата выросла на 2,2% и 3,4% соответственно.

Как уже сообщалось, реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились в январе — сентябре на 4,3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

В октябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). В октябре зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,5 млн человек, в том числе 1,7 млн человек получали пособие по безработице.



В сентябре Росстат также оценивал безработицу в РФ в 6,3%.