Количество преступлений, связанных с использованием высоких технологий, выросло в России за десять месяцев текущего года более чем на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили в МВД .

«Рост киберпреступности оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию в целом. В январе — октябре 2020 года зарегистрировано на 75,1% больше противоправных деяний, совершенных с использованием высоких технологий», — отмечается в сообщении.



В целом статистические данные свидетельствуют о стабильной оперативной обстановке в стране, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Несмотря на увеличение на 1,1% общего числа преступлений, сохраняется тенденция к сокращению количества криминальных деяний против личности», — указала, в частности, она.