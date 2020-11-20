Объем российской экономики уменьшился в октябре на 4,7% в годовом выражении после сокращения на 3% в сентябре. Такие данные представило Минэкономразвития, уточнив, что оценка за сентябрь была скорректирована в сторону повышения (плюс 0,3 процентного пункта) с учетом предварительной оценки Росстата за III квартал и уточненных оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности за сентябрь 2020 года.

Спад по итогам десяти месяцев оценивается в 3,6% год к году.

«По оценке Минэкономразвития России, в октябре падение ВВП в годовом выражении ускорилось до минус 4,7% год к году по сравнению с минус 3% год к году в сентябре (минус 3,6% год к году в III квартале 2020-го, по данным Росстата). Снижение ВВП по итогам десяти месяцев 2020 года оценивается на уровне 3,6% год к году. Основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство», — отмечается в материале «Картина деловой активности за октябрь 2020 года» .

Росстат: сокращение ВВП в январе — сентябре предварительно оценивается в 3,5% Сокращение инвестиций в основной капитал за девять месяцев 2020 года составило 4,1% в годовом выражении.

Выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в октябре сократился на 6,6% после роста на 1,4% в сентябре.

Выпуск обрабатывающих отраслей уменьшился на 4,4% после восстановительной динамики в предшествующие месяцы (рост на 0,4—0,5% в годовом выражении в августе — сентябре). Основной отрицательный вклад внесли сектор нефтепереработки и отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос. При этом, как и в предыдущие месяцы, продолжился рост выпуска в отраслях, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса.

В других базовых отраслях ситуация остается стабильной. В октябре показатели добычи полезных ископаемых незначительно улучшились (минус 8,8% год к году после минус 9,4% в сентябре) за счет добычи естественного природного газа и металлических руд.

В этих условиях динамика грузооборота транспорта сохраняется относительно стабильной (минус 4% против минус 3,9% в годовом выражении в сентябре), при этом по видам транспорта тенденции разнонаправленные. В целом сохранение показателей добывающего и связанного с ним транспортного комплекса существенно ниже уровней прошлого года в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку мировых цен на нефть, и ограничений на международные перевозки оказывает сдерживающее влияние на динамику ВВП, констатируют в МЭР.

Объем строительных работ сохраняется на уровне предыдущего года (минус 0,1% в сентябре — октябре, минус 0,3% в годовом выражении в III квартале). При этом стабилизация ситуации в строительном секторе в предшествующие месяцы привела к улучшению динамики инвестиций в основной капитал (минус 4,2% год к году в III квартале после минус 7,6% во II квартале).

На потребительском рынке в октябре наблюдались разнонаправленные тенденции. Темпы снижения оборота розничной торговли в октябре замедлились до 2,4% с 3% в сентябре. Улучшение динамики наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. При этом рост продаж новых легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, ускорился до 7% в годовом выражении в октябре (в сентябре был рост на 3,4%), достигнув максимальных значений в текущем году.

В секторе услуг динамика несколько ухудшилась: объем платных услуг населению уменьшился на 13,4% (после сокращения на 12% год к году в сентябре), оборот общественного питания — на 14,9% (минус 14% месяцем ранее).



Росстат оценил динамику средних зарплат в сентябре и безработицу в октябре В сентябре среднемесячная начисленная зарплата составила 49 259 рублей.

«В октябре на рынке труда сохранялась тенденция к стабилизации. Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда) в октябре снизилась на 82,5 тыс. человек (с исключением сезонности — на 180,5 тыс. человек), при этом уровень безработицы не изменился по сравнению с сентябрем и составил 6,3% от рабочей силы (с исключением сезонности уровень безработицы снизился до 6,3% в октябре с 6,5% в сентябре). В целом за январь — октябрь 2020 года уровень безработицы составил 5,7% от рабочей силы. Численность официально зарегистрированных безработных в октябре начала снижаться и на конец месяца составила 3,48 млн человек (более 3,7 млн человек на конец сентября), на 19 ноября — 3,29 млн человек… Темпы роста заработных плат в сентябре ускорились в номинальном выражении до 6% год к году после 3,7% год к году в августе, в реальном выражении — до 2,2% год к году (0,1% год к году месяцем ранее). По итогам III квартала 2020 года показатель в номинальном выражении увеличился на 5,4% год к году (в реальном — на 1,8% год к году)», — говорится в материале МЭР.

