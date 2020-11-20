Самые высокие зарплаты предлагаются банковским аналитикам в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Сочи, свидетельствуют данные портала по поиску работы SuperJob, изучившего предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию финансового аналитика в банковской сфере.

«В финансовой сфере растет спрос на продвинутых аналитиков и специалистов с опытом антикризисного управления: бизнес стремится найти точки роста в новых рыночных реалиях. Наиболее востребованы финансовые аналитики со стажем работы от двух лет, опытом построения финансовых моделей и прогнозирования. Востребованы навыки трансформации отчетности по МСФО и наличие квалификации ACCA, CIMA, CPA или CFA», — отмечается в материале.

Зарплатный максимум для финансового аналитика банка в Москве составляет 250 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 210 тыс., показывают данные рейтинга SuperJob, включающего 30 крупнейших городов.

За столицами по уровню зарплатного максимума для банковского аналитика идут Владивосток (190 тыс. рублей), Хабаровск, Сочи (180 тыс.), Екатеринбург (170 тыс.), Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь (160 тыс.), Новосибирск (150 тыс. рублей).

Среднерыночная зарплата финансового аналитика в банковской сфере в Москве составляет 110 тыс. рублей, в Петербурге — 90 тыс., во Владивостоке — 85 тыс., в Хабаровске и Сочи — 80 тыс., в Екатеринбурге — 75 тыс., в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Твери — 70 тыс., в Новосибирске — 65 тыс. рублей. В Воронеже, Красноярске, Рязани и Челябинске средняя зарплата для такого эксперта также составляет 65 тыс. рублей, хотя максимальные зарплаты там меньше, чем в Новосибирске.



Средний возраст соискателей на указанную позицию — 37 лет, 63% из них женщины, у 97% есть высшее образование.

