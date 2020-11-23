Большинство (54%) жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет, свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка.

Среди тех, кто готов рассмотреть работу на себя в формате фриланса или самозанятости, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — поменять сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании.

Готовность работать в своей сфере деятельности коррелирует с тем, что самым важным качеством для профессионального успеха 71% опрошенных считают высокий профессионализм в своей области. Это одно из двух качеств, которое большинство респондентов отметило как значимое для успешного построения карьеры. Вторым стали высокие навыки самоорганизации и тайм-менеджмента — незаменимым их назвали 54% опрошенных.

В опросе приняли участие 5 тыс. человек, которые работают в крупных и средних компаниях в девяти городах России.

